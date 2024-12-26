Цена Boosted LUSD (BLUSD)
Текущая цена Boosted LUSD (BLUSD) сегодня составляет 1.28 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.09M USD. Цена BLUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Boosted LUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.34K USD
- Изменение цены Boosted LUSD в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 2.41M USD
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За сегодня изменение цены Boosted LUSD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Boosted LUSD на USD составило $ +0.0143004160.
За последние 60 дней изменение цены Boosted LUSD на USD составило $ +0.0035143680.
За последние 90 дней изменение цены Boosted LUSD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +0.0143004160
|+1.12%
|60 дней
|$ +0.0035143680
|+0.27%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Boosted LUSD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+1.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.
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|1 BLUSD к AUD
A$2.048
|1 BLUSD к GBP
￡1.0112
|1 BLUSD к EUR
€1.216
|1 BLUSD к USD
$1.28
|1 BLUSD к MYR
RM5.7344
|1 BLUSD к TRY
₺45.0432
|1 BLUSD к JPY
¥201.4464
|1 BLUSD к RUB
₽127.5776
|1 BLUSD к INR
₹109.2608
|1 BLUSD к IDR
Rp20,645.1584
|1 BLUSD к PHP
₱75.0848
|1 BLUSD к EGP
￡E.65.152
|1 BLUSD к BRL
R$8.1536
|1 BLUSD к CAD
C$1.8304
|1 BLUSD к BDT
৳152.704
|1 BLUSD к NGN
₦1,978.3552
|1 BLUSD к UAH
₴53.5808
|1 BLUSD к VES
Bs65.28
|1 BLUSD к PKR
Rs355.7504
|1 BLUSD к KZT
₸662.1824
|1 BLUSD к THB
฿43.6096
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Fr1.1264
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