Токеномика Boomers on Sol (BOOMER) Откройте для себя ключевую информацию о Boomers on Sol (BOOMER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Boomers on Sol (BOOMER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boomers on Sol (BOOMER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 985,92M $ 985,92M $ 985,92M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,84K $ 51,84K $ 51,84K Исторический максимум: $ 0,02860489 $ 0,02860489 $ 0,02860489 Исторический минимум: $ 0,00001313 $ 0,00001313 $ 0,00001313 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Boomers on Sol (BOOMER)

Токеномика Boomers on Sol (BOOMER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boomers on Sol (BOOMER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOMER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOMER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOMER, изучите текущую цену BOOMER!

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