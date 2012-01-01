Токеномика Boom Token (BOOM)

Токеномика Boom Token (BOOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Boom Token (BOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Boom Token (BOOM)

Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders.

Официальный сайт:
https://boom.markets/
Whitepaper:
https://docs.boom.markets/

Токеномика и анализ цен Boom Token (BOOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boom Token (BOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 114,08K
$ 114,08K$ 114,08K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 25,07M
$ 25,07M$ 25,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 455,01K
$ 455,01K$ 455,01K
Исторический максимум:
$ 0,02525684
$ 0,02525684$ 0,02525684
Исторический минимум:
$ 0,00453906
$ 0,00453906$ 0,00453906
Текущая цена:
$ 0,00455005
$ 0,00455005$ 0,00455005

Токеномика Boom Token (BOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Boom Token (BOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOM, изучите текущую цену BOOM!

Прогноз цены BOOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.