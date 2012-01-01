Токеномика Boom Token (BOOM)
Информация о Boom Token (BOOM)
Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders.
Токеномика и анализ цен Boom Token (BOOM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boom Token (BOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Boom Token (BOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Boom Token (BOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BOOM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BOOM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOM, изучите текущую цену BOOM!
Прогноз цены BOOM
Хотите узнать, куда может двигаться BOOM? Наша страница прогноза цены BOOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.