Токеномика Boom Token (BOOM) Откройте для себя ключевую информацию о Boom Token (BOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Boom Token (BOOM) Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders. Официальный сайт: https://boom.markets/ Whitepaper: https://docs.boom.markets/ Купить BOOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Boom Token (BOOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boom Token (BOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 114,08K $ 114,08K $ 114,08K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 25,07M $ 25,07M $ 25,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 455,01K $ 455,01K $ 455,01K Исторический максимум: $ 0,02525684 $ 0,02525684 $ 0,02525684 Исторический минимум: $ 0,00453906 $ 0,00453906 $ 0,00453906 Текущая цена: $ 0,00455005 $ 0,00455005 $ 0,00455005 Узнайте больше о цене Boom Token (BOOM)

Токеномика Boom Token (BOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boom Token (BOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOM, изучите текущую цену BOOM!

Прогноз цены BOOM Хотите узнать, куда может двигаться BOOM? Наша страница прогноза цены BOOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOOM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!