Цена BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)
Текущая цена BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 189,12K USD. Цена BOOK OF RUGS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BOOK OF RUGS:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены BOOK OF RUGS в течение дня составляет -1,55%
- Оборотное предложение составляет 937,21M USD
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За сегодня изменение цены BOOK OF RUGS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BOOK OF RUGS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BOOK OF RUGS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BOOK OF RUGS на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,55%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BOOK OF RUGS: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,12%
-1,55%
--
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