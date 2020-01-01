Токеномика Book of Miggles (BOMI)

Токеномика Book of Miggles (BOMI)

Откройте для себя ключевую информацию о Book of Miggles (BOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Book of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

Официальный сайт:
https://www.bookofmiggles.com/

Токеномика и анализ цен Book of Miggles (BOMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Book of Miggles (BOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 618,28K
$ 618,28K$ 618,28K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 618,28K
$ 618,28K$ 618,28K
Исторический максимум:
$ 1,28
$ 1,28$ 1,28
Исторический минимум:
$ 0,503984
$ 0,503984$ 0,503984
Текущая цена:
$ 0,618728
$ 0,618728$ 0,618728

Токеномика Book of Miggles (BOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Book of Miggles (BOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMI, изучите текущую цену BOMI!

Прогноз цены BOMI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.