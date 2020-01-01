Токеномика Book of Miggles (BOMI) Откройте для себя ключевую информацию о Book of Miggles (BOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Book of Miggles (BOMI) This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. Официальный сайт: https://www.bookofmiggles.com/ Купить BOMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Book of Miggles (BOMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Book of Miggles (BOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 618,28K $ 618,28K $ 618,28K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 618,28K $ 618,28K $ 618,28K Исторический максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Исторический минимум: $ 0,503984 $ 0,503984 $ 0,503984 Текущая цена: $ 0,618728 $ 0,618728 $ 0,618728 Узнайте больше о цене Book of Miggles (BOMI)

Токеномика Book of Miggles (BOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Book of Miggles (BOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMI, изучите текущую цену BOMI!

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