Токеномика Book of Lies (BOL) Откройте для себя ключевую информацию о Book of Lies (BOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Book of Lies (BOL) The Book of Lies (BOL) is a cryptocurrency project based on Solana that aims to immortalize meme culture within the blockchain. The project is inspired by the Book of Meme which is famous for it's Daily GM's. The Book of Lies however, will post Daily Lies. Our followers will be able to identify with our daily lies, allowing them to engage, share, and comment everyday. This will help grow our community each and every day, one lie at a time! Официальный сайт: https://bookoflies.co/ Купить BOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Book of Lies (BOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Book of Lies (BOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,23K $ 10,23K $ 10,23K Общее предложение: $ 62,09B $ 62,09B $ 62,09B Оборотное предложение: $ 62,09B $ 62,09B $ 62,09B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,23K $ 10,23K $ 10,23K Исторический максимум: $ 0,0000034 $ 0,0000034 $ 0,0000034 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Book of Lies (BOL)

Токеномика Book of Lies (BOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Book of Lies (BOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOL, изучите текущую цену BOL!

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