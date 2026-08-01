Какова текущая цена Book of Ethereum?

Book of Ethereum (BOOE) торгуется по цене ₽1.894484701210653888000, что отражает изменение цены на уровне -10.70% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Book of Ethereum в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Ethereum Ecosystem, BOOE часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BOOE?

За последние 24 часа объем торгов BOOE составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Book of Ethereum в обращении?

Сегодня в обращении находится 100000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BOOE?

В настоящее время Book of Ethereum занимает рейтинг №2034 с рыночной капитализацией ₽189570333.3975749760000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Book of Ethereum за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -10.70%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Book of Ethereum соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Ethereum Ecosystem BOOE демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.