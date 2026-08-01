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Текущая цена Book of Ethereum сегодня составляет 0,02532441 USD. Рыночная капитализация BOOE составляет 2 534 070 USD. Отслеживайте обновления цен BOOE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Book of Ethereum сегодня составляет 0,02532441 USD. Рыночная капитализация BOOE составляет 2 534 070 USD. Отслеживайте обновления цен BOOE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Book of Ethereum (BOOE)

Не в листинге

Текущая цена 1 BOOE в USD:

$0,02532795
$0,02532795$0,02532795
-0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Book of Ethereum (BOOE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 02:13:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Book of Ethereum

Текущая цена Book of Ethereum (BOOE) сегодня составляет $ 0,02532441 с изменением 10,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOOE на USD составляет $ 0,02532441 за BOOE.

На данный момент Book of Ethereum занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 534 070, при оборотном предложении 100,00M BOOE. В течение последних 24 часов, BOOE торговался в диапазоне от $ 0,02554815 (минимум) до $ 0,02909684 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,784594, тогда как исторический минимум составил $ 0,00692796.

В краткосрочной перспективе BOOE изменился на -0,87% за последний час и на -5,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 15,23K.

Рыночная информация Book of Ethereum (BOOE)

$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M

$ 15,23K
$ 15,23K$ 15,23K

$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Book of Ethereum составляет $ 2,53M, при 24-часовом объеме торгов $ 15,23K. Циркулируещее обращение BOOE составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,53M.

История цен Book of Ethereum в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02554815
$ 0,02554815$ 0,02554815
Мин 24Ч
$ 0,02909684
$ 0,02909684$ 0,02909684
Макс 24Ч

$ 0,02554815
$ 0,02554815$ 0,02554815

$ 0,02909684
$ 0,02909684$ 0,02909684

$ 0,784594
$ 0,784594$ 0,784594

$ 0,00692796
$ 0,00692796$ 0,00692796

-0,87%

-10,70%

-5,70%

-5,70%

История цен Book of Ethereum (BOOE) в USD

За сегодня изменение цены Book of Ethereum на USD составило $ -0,003037159862581115.
За последние 30 дней изменение цены Book of Ethereum на USD составило $ +0,0060585865.
За последние 60 дней изменение цены Book of Ethereum на USD составило $ +0,0038983155.
За последние 90 дней изменение цены Book of Ethereum на USD составило $ -0,00000007585321665.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,003037159862581115-10,70%
30 дней$ +0,0060585865+23,92%
60 дней$ +0,0038983155+15,39%
90 дней$ -0,00000007585321665-0,00%

Прогноз цены Book of Ethereum

Прогноз цены Book of Ethereum (BOOE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BOOE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Book of Ethereum (BOOE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Book of Ethereum потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Book of Ethereum достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BOOE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Book of Ethereum».

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Источник Book of Ethereum (BOOE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemMeme

О Book of Ethereum

Какова текущая цена Book of Ethereum?

Book of Ethereum (BOOE) торгуется по цене ₽1.894484701210653888000, что отражает изменение цены на уровне -10.70% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Book of Ethereum в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Ethereum Ecosystem, BOOE часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BOOE?

За последние 24 часа объем торгов BOOE составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Book of Ethereum в обращении?

Сегодня в обращении находится 100000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BOOE?

В настоящее время Book of Ethereum занимает рейтинг №2034 с рыночной капитализацией ₽189570333.3975749760000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Book of Ethereum за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -10.70%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Book of Ethereum соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Ethereum Ecosystem BOOE демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 02:13:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Book of Ethereum (BOOE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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