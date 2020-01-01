Токеномика BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Откройте для себя ключевую информацию о BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Официальный сайт: https://bobecoin.com/ Whitepaper: https://bobecoin.com/greenpaper/ Купить BOBE сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,32K $ 40,32K $ 40,32K Общее предложение: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M Оборотное предложение: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,32K $ 40,32K $ 40,32K Исторический максимум: $ 0,265856 $ 0,265856 $ 0,265856 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040597 $ 0,00040597 $ 0,00040597 Узнайте больше о цене BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Токеномика BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBE, изучите текущую цену BOBE!

Прогноз цены BOBE Хотите узнать, куда может двигаться BOBE? Наша страница прогноза цены BOBE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOBE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!