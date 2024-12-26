Цена Booh World (BOOH)
Текущая цена Booh World (BOOH) сегодня составляет 0.02430293 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.22M USD. Цена BOOH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Booh World:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 870.39 USD
- Изменение цены Booh World в течение дня составляет +7.89%
- Оборотное предложение составляет 50.36M USD
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За сегодня изменение цены Booh World на USD составило $ +0.00177706.
За последние 30 дней изменение цены Booh World на USD составило $ +0.0144905369.
За последние 60 дней изменение цены Booh World на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Booh World на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00177706
|+7.89%
|30 дней
|$ +0.0144905369
|+59.62%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Booh World: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.94%
+7.89%
-6.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Booh World is a play-to-earn game ecosystem that brings together meme coin culture, GameFi mechanics, and an immersive gaming experience within a spooky, ghost-themed world. Central to Booh World is Booh Brawlers, where players control ghostly characters to battle enemies, complete quests, and rise up the ranks. Each Booh character can be upgraded and customized with special items and power-ups, enhancing gameplay and competitiveness in tournaments. Players earn $BOOH tokens as rewards for winning battles and climbing the leaderboard, providing a tangible incentive for skill and engagement. Booh World’s accessible design on Telegram aims to attract both crypto enthusiasts and gamers, offering an engaging, deflationary token model and a sustainable play-to-earn experience.
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