Токеномика Bonsai (BONSAI) Откройте для себя ключевую информацию о Bonsai (BONSAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonsai (BONSAI) Bonsai DAO, a pioneering MetaDAO, propels DeFi innovation with a network of subDAOs, each adding unique value. Our ecosystem fosters growth and rewards stakeholders, setting new benchmarks in decentralized finance. Официальный сайт: https://www.bonsaidao.xyz/ Whitepaper: https://bonsai-dao.gitbook.io/bonsai-dao Купить BONSAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonsai (BONSAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonsai (BONSAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Исторический максимум: $ 0,427849 $ 0,427849 $ 0,427849 Исторический минимум: $ 0,12142 $ 0,12142 $ 0,12142 Текущая цена: $ 0,173094 $ 0,173094 $ 0,173094 Узнайте больше о цене Bonsai (BONSAI)

Токеномика Bonsai (BONSAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonsai (BONSAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONSAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONSAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONSAI, изучите текущую цену BONSAI!

Прогноз цены BONSAI Хотите узнать, куда может двигаться BONSAI? Наша страница прогноза цены BONSAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BONSAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!