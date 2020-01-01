Токеномика Bonsai Terminal (BONSAI) Откройте для себя ключевую информацию о Bonsai Terminal (BONSAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonsai Terminal (BONSAI) Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”. Официальный сайт: https://bonsaiterminal.org Whitepaper: https://bonsaiterminal.org/whitepaper Купить BONSAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonsai Terminal (BONSAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonsai Terminal (BONSAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,36K $ 7,36K $ 7,36K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,36K $ 7,36K $ 7,36K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bonsai Terminal (BONSAI)

Токеномика Bonsai Terminal (BONSAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonsai Terminal (BONSAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONSAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONSAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONSAI, изучите текущую цену BONSAI!

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