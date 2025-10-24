Текущая цена BonkwifAmerica сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BIF PARTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BIF PARTY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BonkwifAmerica сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BIF PARTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BIF PARTY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BIF PARTY

Информация о цене BIF PARTY

Официальный сайт BIF PARTY

Токеномика BIF PARTY

Прогноз цен BIF PARTY

Логотип BonkwifAmerica

Цена BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BIF PARTY в USD:

--
----
+1,20%1D
График цены BonkwifAmerica (BIF PARTY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:40:25 (UTC+8)

Информация о ценах BonkwifAmerica (BIF PARTY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

+1,27%

+2,01%

+2,01%

Текущая цена BonkwifAmerica (BIF PARTY) составляет --. За последние 24 часа BIF PARTY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BIF PARTY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BIF PARTY изменился на -0,13% за последний час, на +1,27% за 24 часа и на +2,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BonkwifAmerica (BIF PARTY)

$ 5,14K
$ 5,14K$ 5,14K

--
----

$ 5,14K
$ 5,14K$ 5,14K

998,41M
998,41M 998,41M

998 408 849,313571
998 408 849,313571 998 408 849,313571

Текущая рыночная капитализация BonkwifAmerica составляет $ 5,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BIF PARTY составляет 998,41M, а общее предложение – 998408849.313571. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,14K.

История цен BonkwifAmerica (BIF PARTY) в USD

За сегодня изменение цены BonkwifAmerica на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BonkwifAmerica на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BonkwifAmerica на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BonkwifAmerica на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,27%
30 дней$ 0-18,32%
60 дней$ 0-11,43%
90 дней$ 0--

Что такое BonkwifAmerica (BIF PARTY)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BonkwifAmerica (USD)

Сколько будет стоить BonkwifAmerica (BIF PARTY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BonkwifAmerica (BIF PARTY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BonkwifAmerica.

Проверьте прогноз цены BonkwifAmerica!

BIF PARTY на местную валюту

Токеномика BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Понимание токеномики BonkwifAmerica (BIF PARTY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BIF PARTY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Сколько стоит BonkwifAmerica (BIF PARTY) на сегодня?
Актуальная цена BIF PARTY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BIF PARTY в USD?
Текущая цена BIF PARTY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BonkwifAmerica?
Рыночная капитализация BIF PARTY составляет $ 5,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BIF PARTY?
Циркулирующее предложение BIF PARTY составляет 998,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BIF PARTY?
BIF PARTY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BIF PARTY за все время (ATL)?
BIF PARTY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BIF PARTY?
Объем торгов за последние 24 часа для BIF PARTY составляет -- USD.
Вырастет ли BIF PARTY в цене в этом году?
BIF PARTY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BIF PARTY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

