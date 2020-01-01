Токеномика BonkersMemeToken (BONKERS)

Токеномика BonkersMemeToken (BONKERS)

Откройте для себя ключевую информацию о BonkersMemeToken (BONKERS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BonkersMemeToken (BONKERS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

Официальный сайт:
https://bonkersmeme.com/
Whitepaper:
https://bonkersmeme.com/file/Bonker-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен BonkersMemeToken (BONKERS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BonkersMemeToken (BONKERS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,91K
$ 30,91K$ 30,91K
Общее предложение:
$ 566,33M
$ 566,33M$ 566,33M
Оборотное предложение:
$ 566,33M
$ 566,33M$ 566,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,91K
$ 30,91K$ 30,91K
Исторический максимум:
$ 0,00103664
$ 0,00103664$ 0,00103664
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BonkersMemeToken (BONKERS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BonkersMemeToken (BONKERS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BONKERS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BONKERS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKERS, изучите текущую цену BONKERS!

Прогноз цены BONKERS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.