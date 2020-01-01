Токеномика BonkersMemeToken (BONKERS) Откройте для себя ключевую информацию о BonkersMemeToken (BONKERS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BonkersMemeToken (BONKERS) Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility. Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities. Официальный сайт: https://bonkersmeme.com/ Whitepaper: https://bonkersmeme.com/file/Bonker-Whitepaper.pdf Купить BONKERS сейчас!

Токеномика и анализ цен BonkersMemeToken (BONKERS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BonkersMemeToken (BONKERS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,91K $ 30,91K $ 30,91K Общее предложение: $ 566,33M $ 566,33M $ 566,33M Оборотное предложение: $ 566,33M $ 566,33M $ 566,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,91K $ 30,91K $ 30,91K Исторический максимум: $ 0,00103664 $ 0,00103664 $ 0,00103664 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BonkersMemeToken (BONKERS)

Токеномика BonkersMemeToken (BONKERS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BonkersMemeToken (BONKERS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONKERS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONKERS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKERS, изучите текущую цену BONKERS!

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