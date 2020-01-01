Токеномика Bonded Cronos (BCRO) Откройте для себя ключевую информацию о Bonded Cronos (BCRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonded Cronos (BCRO) bCRO is a liquid, tokenized representation of the staker’s staked CRO. bCRO enables stakers to gain liquidity over their staked CRO and enables the locked value of the staked CRO to be utilized across decentralized finance applications across Cronos in a composable manner. Официальный сайт: https://www.argofinance.money/stake Купить BCRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonded Cronos (BCRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonded Cronos (BCRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 13,63M $ 13,63M $ 13,63M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Исторический максимум: $ 0,26584 $ 0,26584 $ 0,26584 Исторический минимум: $ 0,054408 $ 0,054408 $ 0,054408 Текущая цена: $ 0,094709 $ 0,094709 $ 0,094709 Узнайте больше о цене Bonded Cronos (BCRO)

Токеномика Bonded Cronos (BCRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonded Cronos (BCRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCRO, изучите текущую цену BCRO!

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