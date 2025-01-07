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Цена Bonded Cronos (BCRO)

USD

График цены Bonded Cronos (BCRO) в реальном времени

$0.19058
$0.19058$0.19058
-0.30%(1D)

Цена Bonded Cronos (BCRO) сегодня

Текущая цена Bonded Cronos (BCRO) сегодня составляет 0.19058 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BCRO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bonded Cronos:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.90K USD
- Изменение цены Bonded Cronos в течение дня составляет -0.33%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Bonded Cronos (BCRO) - USD

За сегодня изменение цены Bonded Cronos на USD составило $ -0.0006352394415295.
За последние 30 дней изменение цены Bonded Cronos на USD составило $ -0.0381343909.
За последние 60 дней изменение цены Bonded Cronos на USD составило $ +0.0819569469.
За последние 90 дней изменение цены Bonded Cronos на USD составило $ +0.10116609326299667.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0006352394415295-0.33%
30 дней$ -0.0381343909-20.00%
60 дней$ +0.0819569469+43.00%
90 дней$ +0.10116609326299667+113.14%

Анализ цен Bonded Cronos (BCRO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bonded Cronos: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.190326
$ 0.190326$ 0.190326

$ 0.197156
$ 0.197156$ 0.197156

$ 0.26584
$ 0.26584$ 0.26584

-1.14%

-0.33%

+11.23%

Рыночная информация Bonded Cronos (BCRO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.90K
$ 3.90K$ 3.90K

0.00
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Что такое Bonded Cronos (BCRO)

bCRO is a liquid, tokenized representation of the staker’s staked CRO. bCRO enables stakers to gain liquidity over their staked CRO and enables the locked value of the staked CRO to be utilized across decentralized finance applications across Cronos in a composable manner.

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Источник Bonded Cronos (BCRO)

Официальный веб-сайт

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