Что такое Bodhi The Inu (BODHI)

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024. Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum. $BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live! With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm. His legacy continues on #Ethereum! $BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

Источник Bodhi The Inu (BODHI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bodhi The Inu (USD)

Сколько будет стоить Bodhi The Inu (BODHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bodhi The Inu (BODHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bodhi The Inu.

BODHI на местную валюту

Токеномика Bodhi The Inu (BODHI)

Понимание токеномики Bodhi The Inu (BODHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BODHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bodhi The Inu (BODHI) Сколько стоит Bodhi The Inu (BODHI) на сегодня? Актуальная цена BODHI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BODHI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BODHI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bodhi The Inu? Рыночная капитализация BODHI составляет $ 5,07K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BODHI? Циркулирующее предложение BODHI составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BODHI? BODHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,176105 USD . Какова была минимальная цена BODHI за все время (ATL)? BODHI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BODHI? Объем торгов за последние 24 часа для BODHI составляет -- USD . Вырастет ли BODHI в цене в этом году? BODHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BODHI для более подробного анализа.

