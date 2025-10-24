Текущая цена Bodhi The Inu сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BODHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BODHI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bodhi The Inu сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BODHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BODHI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bodhi The Inu

Цена Bodhi The Inu (BODHI)

Не в листинге

Текущая цена 1 BODHI в USD:

--
----
0,00%1D
График цены Bodhi The Inu (BODHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:40:11 (UTC+8)

Информация о ценах Bodhi The Inu (BODHI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,176105
$ 0,176105$ 0,176105

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,01%

-1,29%

-1,29%

Текущая цена Bodhi The Inu (BODHI) составляет --. За последние 24 часа BODHI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BODHI за все время составляет $ 0,176105, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BODHI изменился на -- за последний час, на -0,01% за 24 часа и на -1,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bodhi The Inu (BODHI)

$ 5,07K
$ 5,07K$ 5,07K

--
----

$ 5,07K
$ 5,07K$ 5,07K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bodhi The Inu составляет $ 5,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BODHI составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,07K.

История цен Bodhi The Inu (BODHI) в USD

За сегодня изменение цены Bodhi The Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bodhi The Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bodhi The Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bodhi The Inu на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,01%
30 дней$ 0-17,61%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Bodhi The Inu (BODHI)

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

Источник Bodhi The Inu (BODHI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bodhi The Inu (USD)

Сколько будет стоить Bodhi The Inu (BODHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bodhi The Inu (BODHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bodhi The Inu.

Проверьте прогноз цены Bodhi The Inu!

BODHI на местную валюту

Токеномика Bodhi The Inu (BODHI)

Понимание токеномики Bodhi The Inu (BODHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BODHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bodhi The Inu (BODHI)

Сколько стоит Bodhi The Inu (BODHI) на сегодня?
Актуальная цена BODHI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BODHI в USD?
Текущая цена BODHI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bodhi The Inu?
Рыночная капитализация BODHI составляет $ 5,07K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BODHI?
Циркулирующее предложение BODHI составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BODHI?
BODHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,176105 USD.
Какова была минимальная цена BODHI за все время (ATL)?
BODHI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BODHI?
Объем торгов за последние 24 часа для BODHI составляет -- USD.
Вырастет ли BODHI в цене в этом году?
BODHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BODHI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:40:11 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.