Что такое Bodge (BODGE)

Bulked up for the long and heavy bull market run, it stands resilient and strong, proving to us that sometimes it's the round ones who can roll the furthest in the crypto world. The top dawg of the coming bullrun!

Источник Bodge (BODGE) Официальный веб-сайт