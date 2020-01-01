Токеномика Bnext B3X (B3X) Откройте для себя ключевую информацию о Bnext B3X (B3X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bnext B3X (B3X) The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more. Официальный сайт: https://bnext.es/token Купить B3X сейчас!

Токеномика и анализ цен Bnext B3X (B3X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bnext B3X (B3X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 524,77K $ 524,77K $ 524,77K Исторический максимум: $ 0,02009271 $ 0,02009271 $ 0,02009271 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015013 $ 0,00015013 $ 0,00015013 Узнайте больше о цене Bnext B3X (B3X)

Токеномика Bnext B3X (B3X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bnext B3X (B3X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов B3X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов B3X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой B3X, изучите текущую цену B3X!

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