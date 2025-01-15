Цена Bnext B3X (B3X)
Текущая цена Bnext B3X (B3X) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена B3X к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bnext B3X:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.31K USD
- Изменение цены Bnext B3X в течение дня составляет -3.52%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Bnext B3X на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bnext B3X на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bnext B3X на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bnext B3X на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.52%
|30 дней
|$ 0
|-19.60%
|60 дней
|$ 0
|-23.99%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bnext B3X: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.16%
-3.52%
-13.17%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more.
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