Цена BNB Whales (BNB WHALES)
Текущая цена BNB Whales (BNB WHALES) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BNB WHALES к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BNB Whales:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.11 USD
- Изменение цены BNB Whales в течение дня составляет +1.83%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены BNB Whales на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BNB Whales на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BNB Whales на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BNB Whales на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.83%
|30 дней
|$ 0
|-12.13%
|60 дней
|$ 0
|+2.28%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BNB Whales: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.35%
+1.83%
+0.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BNB Whales is a dynamic cryptocurrency that sets itself apart in the market through its innovative features and experienced team. With 50% of the total supply burnt, it exhibits a commitment to reducing the overall supply, which can potentially drive up the value of the remaining tokens. Additionally, the project incorporates a 2% reflection mechanism, rewarding token holders with additional tokens simply by holding BNB Whales in their wallets.To ensure stability and sustainability, the project implements a 6% buyback feature, using this portion of funds to repurchase tokens and maintain liquidity in the market. This buyback mechanism can contribute to price support and reduce potential price fluctuations.
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