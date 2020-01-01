Токеномика BNB Agents (BNBAI) Откройте для себя ключевую информацию о BNB Agents (BNBAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BNB Agents (BNBAI) BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems. Официальный сайт: https://bnbagents.ai/ Whitepaper: https://docs.bnbagents.ai/ Купить BNBAI сейчас!

Токеномика и анализ цен BNB Agents (BNBAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BNB Agents (BNBAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,29K $ 97,29K $ 97,29K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 958,04M $ 958,04M $ 958,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,55K $ 101,55K $ 101,55K Исторический максимум: $ 0,01153989 $ 0,01153989 $ 0,01153989 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010155 $ 0,00010155 $ 0,00010155 Узнайте больше о цене BNB Agents (BNBAI)

Токеномика BNB Agents (BNBAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BNB Agents (BNBAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNBAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNBAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNBAI, изучите текущую цену BNBAI!

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