Токеномика BMS Coin (BMS) Откройте для себя ключевую информацию о BMS Coin (BMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BMS Coin (BMS) The biggest meme on tron has arrived grab a drink, and trade some BMS - responsibly (or not)! BMS: Born from a meme, inspired by Justin Sun’s epic “BUY MY SHITCOIN” moment! Our mascot, none other than a wild, adventurous Justin Sun, will be causing chaos and having a blast on the Tron blockchain. With staking, utility, and endless meme magic, BMS keeps crypto right where it belongs—in crypto! Created to honour justinsun and shake up the #Tron memecoin space! Like Justin said: Buy My Shitcoin! $BMS to the sun! Официальный сайт: https://bms.meme/ Купить BMS сейчас!

Токеномика и анализ цен BMS Coin (BMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BMS Coin (BMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,33K $ 28,33K $ 28,33K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,33K $ 28,33K $ 28,33K Исторический максимум: $ 0,00166895 $ 0,00166895 $ 0,00166895 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BMS Coin (BMS)

Токеномика BMS Coin (BMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BMS Coin (BMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMS, изучите текущую цену BMS!

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