Что такое BMAX (BMAX)

BMAX is a reward token used within the Bitrue exchange's yield farming services. Users can opt to receive BMAX rewards to increase the payout received from their investments, with the value of the token appreciating through buybacks generated by fees.

Источник BMAX (BMAX) Официальный веб-сайт