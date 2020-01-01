Токеномика BlokPad (BPAD) Откройте для себя ключевую информацию о BlokPad (BPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlokPad (BPAD) BLOKPAD by BLOKTOPIA is a multi-chain launchpad with 2 distinct arms. BLOKPAD VIP which incubates, nurtures and launches early stage crypto projects with the extensive knowledge and network gained from our own launch of BLOKTOPIA. The second is BLOKPAD ESSENTIAL which solely acts as a traditional launchpad for crypto projects. $BPAD is the native token of BLOKPAD ESSENTIAL used to gain allocations in launching projects, whereas $BLOK is the native tokens used on BLOKPAD VIP. When either $BPAD or $BLOK is used to stake to gain entires and allocations on the projects launching on BLOKPAD $BPAD will be given as staking rewards in both BLOKPAD VIP and BLOKPAD ESSENTIAL. Официальный сайт: https://bloklaunchpad.com/ Купить BPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен BlokPad (BPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlokPad (BPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 7,50B $ 7,50B $ 7,50B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Исторический максимум: $ 0,03276536 $ 0,03276536 $ 0,03276536 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023355 $ 0,00023355 $ 0,00023355 Узнайте больше о цене BlokPad (BPAD)

Токеномика BlokPad (BPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlokPad (BPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPAD, изучите текущую цену BPAD!

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