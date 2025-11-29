Что такое BLOCKYBOY

Токеномика и анализ цен BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,56K $ 53,56K $ 53,56K Общее предложение: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M Оборотное предложение: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,56K $ 53,56K $ 53,56K Исторический максимум: $ 0,00342977 $ 0,00342977 $ 0,00342977 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001273 $ 0,0001273 $ 0,0001273 Узнайте больше о цене BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Купить BLOCKYBOY сейчас!

Информация о BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Официальный сайт: https://www.blockyboy.vip/

Токеномика BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOCKYBOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCKYBOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCKYBOY, изучите текущую цену BLOCKYBOY!

Прогноз цены BLOCKYBOY Хотите узнать, куда может двигаться BLOCKYBOY? Наша страница прогноза цены BLOCKYBOY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLOCKYBOY прямо сейчас!

