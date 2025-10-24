Цена BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)
-5,03%
-33,49%
-20,53%
-20,53%
Текущая цена BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) составляет $0,00077041. За последние 24 часа BLOCKYBOY торговался в диапазоне от $ 0,00073439 до $ 0,0011921, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLOCKYBOY за все время составляет $ 0,00342977, а минимальная – $ 0,00016021.
Что касается краткосрочной динамики, BLOCKYBOY изменился на -5,03% за последний час, на -33,49% за 24 часа и на -20,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация BlockyBoy by Matt Furie составляет $ 324,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BLOCKYBOY составляет 420,69M, а общее предложение – 420690000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 324,11K.
За сегодня изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ -0,000388080186824254.
За последние 30 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ +0,0014725499.
За последние 60 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ -0,0002464620.
За последние 90 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000388080186824254
|-33,49%
|30 дней
|$ +0,0014725499
|+191,14%
|60 дней
|$ -0,0002464620
|-31,99%
|90 дней
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
