Текущая цена BlockyBoy by Matt Furie сегодня составляет 0,00077041 USD. Следите за обновлениями цены BLOCKYBOY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLOCKYBOY прямо сейчас на MEXC.

Логотип BlockyBoy by Matt Furie

Цена BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BLOCKYBOY в USD:

$0,00077234
-32,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:39:09 (UTC+8)

Информация о ценах BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00073439
Мин 24Ч
$ 0,0011921
Макс 24Ч

$ 0,00073439
$ 0,0011921
$ 0,00342977
$ 0,00016021
-5,03%

-33,49%

-20,53%

-20,53%

Текущая цена BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) составляет $0,00077041. За последние 24 часа BLOCKYBOY торговался в диапазоне от $ 0,00073439 до $ 0,0011921, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLOCKYBOY за все время составляет $ 0,00342977, а минимальная – $ 0,00016021.

Что касается краткосрочной динамики, BLOCKYBOY изменился на -5,03% за последний час, на -33,49% за 24 часа и на -20,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 324,11K
--
$ 324,11K
420,69M
420 690 000,0
Текущая рыночная капитализация BlockyBoy by Matt Furie составляет $ 324,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BLOCKYBOY составляет 420,69M, а общее предложение – 420690000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 324,11K.

История цен BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в USD

За сегодня изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ -0,000388080186824254.
За последние 30 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ +0,0014725499.
За последние 60 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ -0,0002464620.
За последние 90 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000388080186824254-33,49%
30 дней$ +0,0014725499+191,14%
60 дней$ -0,0002464620-31,99%
90 дней$ 0--

Что такое BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BlockyBoy by Matt Furie (USD)

Сколько будет стоить BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BlockyBoy by Matt Furie.

Проверьте прогноз цены BlockyBoy by Matt Furie!

BLOCKYBOY на местную валюту

Токеномика BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Понимание токеномики BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLOCKYBOY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Сколько стоит BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) на сегодня?
Актуальная цена BLOCKYBOY в USD – 0,00077041 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BLOCKYBOY в USD?
Текущая цена BLOCKYBOY в USD составляет $ 0,00077041. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BlockyBoy by Matt Furie?
Рыночная капитализация BLOCKYBOY составляет $ 324,11K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BLOCKYBOY?
Циркулирующее предложение BLOCKYBOY составляет 420,69M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00342977 USD.
Какова была минимальная цена BLOCKYBOY за все время (ATL)?
BLOCKYBOY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00016021 USD.
Каков объем торгов BLOCKYBOY?
Объем торгов за последние 24 часа для BLOCKYBOY составляет -- USD.
Вырастет ли BLOCKYBOY в цене в этом году?
BLOCKYBOY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLOCKYBOY для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.