Текущая рыночная капитализация BlockyBoy by Matt Furie составляет $ 324,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BLOCKYBOY составляет 420,69M, а общее предложение – 420690000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 324,11K.

Текущая цена BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) составляет $0,00077041. За последние 24 часа BLOCKYBOY торговался в диапазоне от $ 0,00073439 до $ 0,0011921, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLOCKYBOY за все время составляет $ 0,00342977, а минимальная – $ 0,00016021.

История цен BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в USD

За сегодня изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ -0,000388080186824254.

За последние 30 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ +0,0014725499.

За последние 60 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ -0,0002464620.

За последние 90 дней изменение цены BlockyBoy by Matt Furie на USD составило $ 0.