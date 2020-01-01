Токеномика BlockChainCoinX (XCCX)

Токеномика BlockChainCoinX (XCCX)

Откройте для себя ключевую информацию о BlockChainCoinX (XCCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BlockChainCoinX (XCCX)

BlockchaincoinX is, a Free, Permissionless, Open-source, Proof of Work, blockchain coin. Purely designed to secure, an on-chain, transaction protocol, distributed ledger and decentralized consensus mechanism.

XCCX provides an intelligent, dynamic, automated, system, for transaction validators, creating value, using on-chain Staking incentives

Официальный сайт:
http://www.blockchaincoin.dev/

Токеномика и анализ цен BlockChainCoinX (XCCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockChainCoinX (XCCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 15,07M
$ 15,07M$ 15,07M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 305,15K
$ 305,15K$ 305,15K
Исторический максимум:
$ 0,02356393
$ 0,02356393$ 0,02356393
Исторический минимум:
$ 0,0059995
$ 0,0059995$ 0,0059995
Текущая цена:
$ 0,02024573
$ 0,02024573$ 0,02024573

Токеномика BlockChainCoinX (XCCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlockChainCoinX (XCCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCCX, изучите текущую цену XCCX!

Прогноз цены XCCX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.