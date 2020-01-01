Токеномика BlockChainCoinX (XCCX) Откройте для себя ключевую информацию о BlockChainCoinX (XCCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlockChainCoinX (XCCX) BlockchaincoinX is, a Free, Permissionless, Open-source, Proof of Work, blockchain coin. Purely designed to secure, an on-chain, transaction protocol, distributed ledger and decentralized consensus mechanism. XCCX provides an intelligent, dynamic, automated, system, for transaction validators, creating value, using on-chain Staking incentives Официальный сайт: http://www.blockchaincoin.dev/ Купить XCCX сейчас!

Токеномика и анализ цен BlockChainCoinX (XCCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockChainCoinX (XCCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 15,07M $ 15,07M $ 15,07M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 305,15K $ 305,15K $ 305,15K Исторический максимум: $ 0,02356393 $ 0,02356393 $ 0,02356393 Исторический минимум: $ 0,0059995 $ 0,0059995 $ 0,0059995 Текущая цена: $ 0,02024573 $ 0,02024573 $ 0,02024573 Узнайте больше о цене BlockChainCoinX (XCCX)

Токеномика BlockChainCoinX (XCCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockChainCoinX (XCCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCCX, изучите текущую цену XCCX!

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