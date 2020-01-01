Токеномика Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Токеномика Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Откройте для себя ключевую информацию о Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:

  • Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
  • Liquidity Providing
  • Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
  • Staking and NFT based governance
  • Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Официальный сайт:
https://www.blockchaincuties.finance/

Токеномика и анализ цен Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5.33K
$ 5.33K$ 5.33K
Общее предложение:
$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M
Оборотное предложение:
$ 691.06K
$ 691.06K$ 691.06K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29.84K
$ 29.84K$ 29.84K
Исторический максимум:
$ 19.51
$ 19.51$ 19.51
Исторический минимум:
$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135
Текущая цена:
$ 0.00771228
$ 0.00771228$ 0.00771228

Токеномика Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCUG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCUG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCUG, изучите текущую цену BCUG!

Прогноз цены BCUG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.