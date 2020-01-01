Токеномика Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Откройте для себя ключевую информацию о Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Официальный сайт: https://www.blockchaincuties.finance/ Купить BCUG сейчас!

Токеномика и анализ цен Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Общее предложение: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Оборотное предложение: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29.84K $ 29.84K $ 29.84K Исторический максимум: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 Исторический минимум: $ 0.00500135 $ 0.00500135 $ 0.00500135 Текущая цена: $ 0.00771228 $ 0.00771228 $ 0.00771228 Узнайте больше о цене Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Токеномика Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCUG, изучите текущую цену BCUG!

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