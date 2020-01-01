Токеномика Block Agent (BONUS) Откройте для себя ключевую информацию о Block Agent (BONUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Block Agent (BONUS) BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace Официальный сайт: https://bonusblock.io/ Whitepaper: https://whitepaper.bonusblock.io/ Купить BONUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Block Agent (BONUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Block Agent (BONUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,97K $ 3,97K $ 3,97K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 30,50M $ 30,50M $ 30,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,01K $ 13,01K $ 13,01K Исторический максимум: $ 0,949517 $ 0,949517 $ 0,949517 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013008 $ 0,00013008 $ 0,00013008 Узнайте больше о цене Block Agent (BONUS)

Токеномика Block Agent (BONUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Block Agent (BONUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONUS, изучите текущую цену BONUS!

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