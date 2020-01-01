Токеномика Blepe the Blue (BLEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Blepe the Blue (BLEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blepe the Blue (BLEPE) Meme Heritage: Born out of the iconic $Pepe funeral comic, Blepe carries the torch of internet culture. Innovation: Blepe Coin brings innovation to the crypto world, marrying memes and currency like never before. Community-Driven: Inspired by 4chan, Reddit, and meme enthusiasts worldwide, Blepe Coin is a movement fueled by the community. Invest in the Future: Just as the internet embraced Blepe during the $Pepe funeral, now is the time to invest in the future of memetic currency. Blepe the Blue: The face of Blepe Coin, the blue character Brett, symbolizes the transformative power of memes. Официальный сайт: https://www.blepetheblue.com Whitepaper: https://www.blepetheblue.com Купить BLEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Blepe the Blue (BLEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blepe the Blue (BLEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,02K $ 18,02K $ 18,02K Исторический максимум: $ 0,00213021 $ 0,00213021 $ 0,00213021 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00001802 $ 0,00001802 $ 0,00001802 Узнайте больше о цене Blepe the Blue (BLEPE)

Токеномика Blepe the Blue (BLEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blepe the Blue (BLEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLEPE, изучите текущую цену BLEPE!

Прогноз цены BLEPE Хотите узнать, куда может двигаться BLEPE? Наша страница прогноза цены BLEPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLEPE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!