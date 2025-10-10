Токеномика Blazr (BLAZR) Откройте для себя ключевую информацию о Blazr (BLAZR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Blazr (BLAZR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blazr (BLAZR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,76K Общее предложение: $ 999,29M Оборотное предложение: $ 947,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,02K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене Blazr (BLAZR) Купить BLAZR сейчас!

Информация о Blazr (BLAZR) Blazr is a Chrome extension designed to simplify the process of launching and managing Solana-based tokens. The project provides users with an intuitive interface to create new tokens, manage their digital assets, and monitor their portfolios directly from their browser. Blazr integrates wallet management, real-time SOL balance tracking, and responsive design to ensure accessibility across devices. Built with React, TypeScript, and TailwindCSS, the extension aims to lower the barrier to entry for individuals and projects seeking to participate in the Solana ecosystem. By offering a seamless experience for token creation and management, Blazr empowers users to engage with decentralized finance, community governance, and digital asset innovation on Solana. Официальный сайт: https://blazr.fun/ Whitepaper: https://blazr.gitbook.io/blazr-docs

Токеномика Blazr (BLAZR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blazr (BLAZR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLAZR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLAZR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLAZR, изучите текущую цену BLAZR!

