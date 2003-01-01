Токеномика BlastUP (BLASTUP) Откройте для себя ключевую информацию о BlastUP (BLASTUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlastUP (BLASTUP) BlastUP is the first launchpad based on Blast. It enables teams to raise capital in a decentralized, safe, and user-friendly environment while rewarding active participants through the Community Incentives Program. Официальный сайт: https://blastup.io Whitepaper: https://docs.blastup.io Купить BLASTUP сейчас!

Токеномика и анализ цен BlastUP (BLASTUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlastUP (BLASTUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 439,43K $ 439,43K $ 439,43K Исторический максимум: $ 0,06291 $ 0,06291 $ 0,06291 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00043943 $ 0,00043943 $ 0,00043943 Узнайте больше о цене BlastUP (BLASTUP)

Токеномика BlastUP (BLASTUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlastUP (BLASTUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLASTUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLASTUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLASTUP, изучите текущую цену BLASTUP!

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