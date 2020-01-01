Токеномика Black Panther (BLACK) Откройте для себя ключевую информацию о Black Panther (BLACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Black Panther (BLACK) Black Panther is the leading asset management hub built on Injective, offering intelligent vaults that use automated trading strategies to help users achieve superior returns. The protocol offers a diverse suite of DeFi products including Liquid Staking Derivatives, money markets, DEXes, and portfolio management tools to support advanced trading strategies. Since launching on Injective, Black Panther has garnered significant market traction with over $300M in trading volume and 50,000 active users. The protocol currently oversees 36 vault strategies, demonstrating its innovative approach to asset management. Официальный сайт: https://blackpanther.fi/ Whitepaper: https://docs.blackpanther.fi/ Купить BLACK сейчас!

Токеномика и анализ цен Black Panther (BLACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Panther (BLACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,04M $ 4,04M $ 4,04M Исторический максимум: $ 0,082219 $ 0,082219 $ 0,082219 Исторический минимум: $ 0,00228023 $ 0,00228023 $ 0,00228023 Текущая цена: $ 0,00504515 $ 0,00504515 $ 0,00504515 Узнайте больше о цене Black Panther (BLACK)

Токеномика Black Panther (BLACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Black Panther (BLACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLACK, изучите текущую цену BLACK!

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