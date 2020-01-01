Токеномика Black Lemon AI (LEMON) Откройте для себя ключевую информацию о Black Lemon AI (LEMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Black Lemon AI (LEMON) At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. Официальный сайт: https://blacklemon.ai/ Купить LEMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Black Lemon AI (LEMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Lemon AI (LEMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,37K $ 2,37K $ 2,37K Общее предложение: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M Оборотное предложение: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,37K $ 2,37K $ 2,37K Исторический максимум: $ 0,08065 $ 0,08065 $ 0,08065 Исторический минимум: $ 0,00023798 $ 0,00023798 $ 0,00023798 Текущая цена: $ 0,00037021 $ 0,00037021 $ 0,00037021 Узнайте больше о цене Black Lemon AI (LEMON)

Токеномика Black Lemon AI (LEMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Black Lemon AI (LEMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEMON, изучите текущую цену LEMON!

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