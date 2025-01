Что такое Bitswift (BITS)

Bitswift is a business-focused blockchain project based out of Canada. Companies exist behind Bitswift to facilitate the integration of the Bitswift blockchain and related products and services into business. The Bitswift blockchain has been operating since 2014 with a growing community, companies, and customers. Bitswift is at the leading edge of blockchain integration into business. Bitswift tokens can be used on the Bitswift blockchain and within Bitswifts products and services such as Bitswift.cash crypto gateway service.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bitswift (BITS) Официальный веб-сайт