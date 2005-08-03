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Цена BitStable Finance ($BSSB)

USD

График цены BitStable Finance ($BSSB) в реальном времени

$0.121087
$0.121087$0.121087
+2.00%(1D)

Цена BitStable Finance ($BSSB) сегодня

Текущая цена BitStable Finance ($BSSB) сегодня составляет 0.121087 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена $BSSB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BitStable Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.03M USD
- Изменение цены BitStable Finance в течение дня составляет +2.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели BitStable Finance ($BSSB) - USD

За сегодня изменение цены BitStable Finance на USD составило $ +0.00243663.
За последние 30 дней изменение цены BitStable Finance на USD составило $ -0.0532973148.
За последние 60 дней изменение цены BitStable Finance на USD составило $ -0.0151380182.
За последние 90 дней изменение цены BitStable Finance на USD составило $ -0.010829502677077.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00243663+2.05%
30 дней$ -0.0532973148-44.01%
60 дней$ -0.0151380182-12.50%
90 дней$ -0.010829502677077-8.20%

Анализ цен BitStable Finance ($BSSB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен BitStable Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.117689
$ 0.117689$ 0.117689

$ 0.123509
$ 0.123509$ 0.123509

$ 9.52
$ 9.52$ 9.52

-0.23%

+2.05%

+1.29%

Рыночная информация BitStable Finance ($BSSB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

0.00
0.00 0.00

Что такое BitStable Finance ($BSSB)

BitStable enables the generation of stablecoin DAII against the bitcoin ecosystem collateral assets.

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Источник BitStable Finance ($BSSB)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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$BSSB на местную валюту

1 $BSSB к AUD
A$0.19495007
1 $BSSB к GBP
0.09808047
1 $BSSB к EUR
0.11745439
1 $BSSB к USD
$0.121087
1 $BSSB к MYR
RM0.54368063
1 $BSSB к TRY
4.29616676
1 $BSSB к JPY
¥18.99007421
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C$0.17315441
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