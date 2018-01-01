Токеномика Bitrue Coin (BTR)

Токеномика Bitrue Coin (BTR)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitrue Coin (BTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bitrue Coin (BTR)

Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.

Официальный сайт:
https://www.bitrue.com/

Токеномика и анализ цен Bitrue Coin (BTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitrue Coin (BTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,56M
$ 12,56M$ 12,56M
Общее предложение:
$ 801,31M
$ 801,31M$ 801,31M
Оборотное предложение:
$ 347,46M
$ 347,46M$ 347,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,97M
$ 28,97M$ 28,97M
Исторический максимум:
$ 0,594476
$ 0,594476$ 0,594476
Исторический минимум:
$ 0,01420728
$ 0,01420728$ 0,01420728
Текущая цена:
$ 0,03617366
$ 0,03617366$ 0,03617366

Токеномика Bitrue Coin (BTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitrue Coin (BTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTR, изучите текущую цену BTR!

Прогноз цены BTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.