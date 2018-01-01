Токеномика Bitrue Coin (BTR) Откройте для себя ключевую информацию о Bitrue Coin (BTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitrue Coin (BTR) Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy. Официальный сайт: https://www.bitrue.com/ Купить BTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitrue Coin (BTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitrue Coin (BTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,56M $ 12,56M $ 12,56M Общее предложение: $ 801,31M $ 801,31M $ 801,31M Оборотное предложение: $ 347,46M $ 347,46M $ 347,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,97M $ 28,97M $ 28,97M Исторический максимум: $ 0,594476 $ 0,594476 $ 0,594476 Исторический минимум: $ 0,01420728 $ 0,01420728 $ 0,01420728 Текущая цена: $ 0,03617366 $ 0,03617366 $ 0,03617366 Узнайте больше о цене Bitrue Coin (BTR)

Токеномика Bitrue Coin (BTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitrue Coin (BTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTR, изучите текущую цену BTR!

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