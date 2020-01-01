Токеномика Bitra (BTR) Откройте для себя ключевую информацию о Bitra (BTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitra (BTR) BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility. Официальный сайт: https://bitrataraxa.com/ Купить BTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitra (BTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitra (BTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,14K $ 27,14K $ 27,14K Общее предложение: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 Оборотное предложение: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,14K $ 27,14K $ 27,14K Исторический максимум: $ 5 288,85 $ 5 288,85 $ 5 288,85 Исторический минимум: $ 267,88 $ 267,88 $ 267,88 Текущая цена: $ 271,43 $ 271,43 $ 271,43 Узнайте больше о цене Bitra (BTR)

Токеномика Bitra (BTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitra (BTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTR, изучите текущую цену BTR!

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