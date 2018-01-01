Токеномика Bitlocus (BTL) Откройте для себя ключевую информацию о Bitlocus (BTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitlocus (BTL) Bitlocus 'Fiat-DeFi Investments Management Platform' is a complete investing ecosystem that allows end users to invest their fiat assets into DeFi space easily without actually directly interacting with crypto. The platform will be built on existing centralized exchange (Bitlocus CEX, established in 2018), which is fully AML and KYC-compliant and has a few fiat deposit/withdrawal options. Bitlocus is in partnership with Payrico, a crypto-friendly banking service (EMI, Electronic Money Institution; licenced in Lithuania, EU) as well as Ginger Fund (crypto-oriented hedge fund and liquidity provider). End users are provided with Tier 1 investment options from trusted DeFi projects that will be categorized based on their risk level. There will also be a guarantee fund option for DeFi investments made via Bitlocus platform. Официальный сайт: https://btl.bitlocus.com/ Whitepaper: https://bitlocus.gitbook.io/bitlocus/ Купить BTL сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitlocus (BTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitlocus (BTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,26K $ 27,26K $ 27,26K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 495,31M $ 495,31M $ 495,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,52K $ 27,52K $ 27,52K Исторический максимум: $ 0,354071 $ 0,354071 $ 0,354071 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bitlocus (BTL)

Токеномика Bitlocus (BTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitlocus (BTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTL, изучите текущую цену BTL!

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