Что такое Bitkub Coin (KUB)

Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bitkub Coin (KUB) Whitepaper Официальный веб-сайт