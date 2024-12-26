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Цена Bitkub Coin (KUB)

USD

График цены Bitkub Coin (KUB) в реальном времени

$2.06
$2.06$2.06
-1.00%(1D)

Цена Bitkub Coin (KUB) сегодня

Текущая цена Bitkub Coin (KUB) сегодня составляет 2.06 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 183.14M USD. Цена KUB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bitkub Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 642.60K USD
- Изменение цены Bitkub Coin в течение дня составляет -1.07%
- Оборотное предложение составляет 88.85M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене KUB к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах KUB.

Ценовые показатели Bitkub Coin (KUB) - USD

За сегодня изменение цены Bitkub Coin на USD составило $ -0.022375644171736.
За последние 30 дней изменение цены Bitkub Coin на USD составило $ -0.3727160060.
За последние 60 дней изменение цены Bitkub Coin на USD составило $ -0.1208748260.
За последние 90 дней изменение цены Bitkub Coin на USD составило $ +0.2390954821458381.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.022375644171736-1.07%
30 дней$ -0.3727160060-18.09%
60 дней$ -0.1208748260-5.86%
90 дней$ +0.2390954821458381+13.13%

Анализ цен Bitkub Coin (KUB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bitkub Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 17.24
$ 17.24$ 17.24

+0.20%

-1.07%

-6.73%

Рыночная информация Bitkub Coin (KUB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 183.14M
$ 183.14M$ 183.14M

$ 642.60K
$ 642.60K$ 642.60K

88.85M
88.85M 88.85M

Что такое Bitkub Coin (KUB)

Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.

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Источник Bitkub Coin (KUB)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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