Токеномика BitcoinPoW (BTCW)

Токеномика BitcoinPoW (BTCW)

Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinPoW (BTCW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BitcoinPoW (BTCW)

BitcoinPoW (BTCW) is a revolutionary new cryptocurrency asset that aims to decentralize mining by eliminating mining pools from it's protocol. With a Proof of Work (PoW) and Proof of Transactions (PoT) consensus (otherwise known as PoW/PoT), the block rewards for BitcoinPoW are distributed in a unique way that allows people to mine with a unique risk-reward distribution. By securing the network through a new means of validating previous and current transactions, BitcoinPoW may arguably become one of the most secure blockchains that the market has to offer.

Coin supply api:

https://explorer.bitcoin-pow.org/api/blockchain/coins

Официальный сайт:
https://www.bitcoin-pow.org/
Whitepaper:
https://github.com/bitcoin-pow/BitcoinPoW/blob/26.x/README.md

Токеномика и анализ цен BitcoinPoW (BTCW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinPoW (BTCW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,26K
$ 33,26K$ 33,26K
Общее предложение:
$ 3,93M
$ 3,93M$ 3,93M
Оборотное предложение:
$ 3,93M
$ 3,93M$ 3,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,26K
$ 33,26K$ 33,26K
Исторический максимум:
$ 5,9
$ 5,9$ 5,9
Исторический минимум:
$ 0,00209501
$ 0,00209501$ 0,00209501
Текущая цена:
$ 0,0084656
$ 0,0084656$ 0,0084656

Токеномика BitcoinPoW (BTCW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitcoinPoW (BTCW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTCW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTCW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCW, изучите текущую цену BTCW!

Прогноз цены BTCW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.