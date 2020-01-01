Токеномика BitcoinPoW (BTCW) Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinPoW (BTCW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitcoinPoW (BTCW) BitcoinPoW (BTCW) is a revolutionary new cryptocurrency asset that aims to decentralize mining by eliminating mining pools from it's protocol. With a Proof of Work (PoW) and Proof of Transactions (PoT) consensus (otherwise known as PoW/PoT), the block rewards for BitcoinPoW are distributed in a unique way that allows people to mine with a unique risk-reward distribution. By securing the network through a new means of validating previous and current transactions, BitcoinPoW may arguably become one of the most secure blockchains that the market has to offer. Coin supply api: https://explorer.bitcoin-pow.org/api/blockchain/coins Официальный сайт: https://www.bitcoin-pow.org/ Whitepaper: https://github.com/bitcoin-pow/BitcoinPoW/blob/26.x/README.md Купить BTCW сейчас!

Токеномика и анализ цен BitcoinPoW (BTCW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinPoW (BTCW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,26K $ 33,26K $ 33,26K Общее предложение: $ 3,93M $ 3,93M $ 3,93M Оборотное предложение: $ 3,93M $ 3,93M $ 3,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,26K $ 33,26K $ 33,26K Исторический максимум: $ 5,9 $ 5,9 $ 5,9 Исторический минимум: $ 0,00209501 $ 0,00209501 $ 0,00209501 Текущая цена: $ 0,0084656 $ 0,0084656 $ 0,0084656 Узнайте больше о цене BitcoinPoW (BTCW)

Токеномика BitcoinPoW (BTCW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitcoinPoW (BTCW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCW, изучите текущую цену BTCW!

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