Цена Bitcoin Pay (BTCPAY)
Текущая цена Bitcoin Pay (BTCPAY) сегодня составляет 0.00417408 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BTCPAY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bitcoin Pay:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 545.17 USD
- Изменение цены Bitcoin Pay в течение дня составляет +10.15%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Bitcoin Pay на USD составило $ +0.00038457.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin Pay на USD составило $ -0.0009561093.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin Pay на USD составило $ -0.0013425598.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin Pay на USD составило $ -0.003910133173611176.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00038457
|+10.15%
|30 дней
|$ -0.0009561093
|-22.90%
|60 дней
|$ -0.0013425598
|-32.16%
|90 дней
|$ -0.003910133173611176
|-48.36%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bitcoin Pay: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+13.71%
+10.15%
+2.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet
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