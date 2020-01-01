Токеномика Bitcoin Dog (GARGOYLE) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Dog (GARGOYLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Dog (GARGOYLE) Len Sassaman, widely known for his pioneering work in cryptography and privacy, has long been speculated by some to be the mysterious Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin. While this remains a topic of debate, Sassaman’s legacy in the tech world is undeniable. A new and intriguing project named "Gargoyle Token" is emerging, paying homage to his work. The token is launched entirely by the community, with no central team or leadership. It’s driven solely by the collective will of the community members, reflecting the decentralized ethos that Sassaman championed throughout his career. The Gargoyle Token operates with a 0% tax model, meaning users can trade freely without any transaction fees, ensuring maximum engagement and adoption. Gargoyle, Sassaman’s dog, symbolizes loyalty and strength, and these values are reflected in the project's mission to be a community-driven endeavor with transparency and inclusivity at its core. With no hidden fees or controlling team, Gargoyle Token stands as a testament to the power of decentralized communities and the spirit of collaboration, ensuring its potential for success in the fast-evolving crypto landscape. Официальный сайт: https://bitcoin-dog.vip/ Купить GARGOYLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Dog (GARGOYLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Dog (GARGOYLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,56K $ 5,56K $ 5,56K Общее предложение: $ 998,97M $ 998,97M $ 998,97M Оборотное предложение: $ 998,97M $ 998,97M $ 998,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,56K $ 5,56K $ 5,56K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bitcoin Dog (GARGOYLE)

Токеномика Bitcoin Dog (GARGOYLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Dog (GARGOYLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GARGOYLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GARGOYLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GARGOYLE, изучите текущую цену GARGOYLE!

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