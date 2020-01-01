Токеномика BitCanna (BCNA) Откройте для себя ключевую информацию о BitCanna (BCNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitCanna (BCNA) BitCanna has been founded by and for the cannabis industry to solve issues around banking, identity and supply chain management. To fulfil this purpose in the cannabis industry it is important to be an impartial player in the industry offering utilities and services to each and everyone in the market, ranging from producers, to intermediaries to end consumers. This requires BitCanna to be more than just a company offering tools, but an interlinked set of features making one complete platform where everyone can find what they need; consumers, the industry and governments alike. These tools will comprise payments, identifications, reviews, supply chain tracking, finding stores and gathering knowledge. Build on the Cosmos-SDK we are ready to deliver the products to revolutionize the cannabis industry. Официальный сайт: https://www.bitcanna.io/ Купить BCNA сейчас!

Токеномика и анализ цен BitCanna (BCNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitCanna (BCNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 331,86M $ 331,86M $ 331,86M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,46K $ 79,46K $ 79,46K Исторический максимум: $ 0,922537 $ 0,922537 $ 0,922537 Исторический минимум: $ 0,00006335 $ 0,00006335 $ 0,00006335 Текущая цена: $ 0,00023944 $ 0,00023944 $ 0,00023944 Узнайте больше о цене BitCanna (BCNA)

Токеномика BitCanna (BCNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitCanna (BCNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCNA, изучите текущую цену BCNA!

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