Токеномика BitBean ($BITB)

Токеномика BitBean ($BITB)

Откройте для себя ключевую информацию о BitBean ($BITB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BitBean ($BITB)

BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.

Официальный сайт:
https://www.bitbeanonsol.vip/

Токеномика и анализ цен BitBean ($BITB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitBean ($BITB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,49K
$ 19,49K$ 19,49K
Общее предложение:
$ 973,96M
$ 973,96M$ 973,96M
Оборотное предложение:
$ 973,96M
$ 973,96M$ 973,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,49K
$ 19,49K$ 19,49K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BitBean ($BITB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitBean ($BITB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $BITB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $BITB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BITB, изучите текущую цену $BITB!

Прогноз цены $BITB

Хотите узнать, куда может двигаться $BITB? Наша страница прогноза цены $BITB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.