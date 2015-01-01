Токеномика BitBean ($BITB) Откройте для себя ключевую информацию о BitBean ($BITB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitBean ($BITB) BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that. Официальный сайт: https://www.bitbeanonsol.vip/ Купить $BITB сейчас!

Токеномика и анализ цен BitBean ($BITB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitBean ($BITB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,49K $ 19,49K $ 19,49K Общее предложение: $ 973,96M $ 973,96M $ 973,96M Оборотное предложение: $ 973,96M $ 973,96M $ 973,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,49K $ 19,49K $ 19,49K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BitBean ($BITB)

Токеномика BitBean ($BITB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitBean ($BITB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BITB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BITB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BITB, изучите текущую цену $BITB!

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