Токеномика Bitbama (BAMA)

Токеномика Bitbama (BAMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitbama (BAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bitbama (BAMA)

Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools

Официальный сайт:
https://bitbama.io
Whitepaper:
https://whitepaper.bitbama.io/

Токеномика и анализ цен Bitbama (BAMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitbama (BAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 400,26K
$ 400,26K$ 400,26K
Общее предложение:
$ 470,75M
$ 470,75M$ 470,75M
Оборотное предложение:
$ 470,75M
$ 470,75M$ 470,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 400,26K
$ 400,26K$ 400,26K
Исторический максимум:
$ 0,050607
$ 0,050607$ 0,050607
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00085026
$ 0,00085026$ 0,00085026

Токеномика Bitbama (BAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitbama (BAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAMA, изучите текущую цену BAMA!

Прогноз цены BAMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.