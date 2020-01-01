Токеномика Birake (BIR) Откройте для себя ключевую информацию о Birake (BIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Birake (BIR) BIRAKE/HELIOBANK will prove that banking services are also possible without a traditional bank. HELIOBANK will offer services like crypto currency exchanges, over-the-counter (OTC) brokerage, secure online wallets, crypto currency payment interfaces and much more in a transparent way for everyone. In this way, HELIOBANK wants to give people and the private sector back some of the control over the financial sector. Официальный сайт: https://birake.com/ Whitepaper: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Купить BIR сейчас!

Токеномика и анализ цен Birake (BIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Birake (BIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 390,42K $ 390,42K $ 390,42K Общее предложение: $ 371,41M $ 371,41M $ 371,41M Оборотное предложение: $ 371,27M $ 371,27M $ 371,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 392,07K $ 392,07K $ 392,07K Исторический максимум: $ 0,579365 $ 0,579365 $ 0,579365 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00105561 $ 0,00105561 $ 0,00105561 Узнайте больше о цене Birake (BIR)

Токеномика Birake (BIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Birake (BIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIR, изучите текущую цену BIR!

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