Токеномика BiorBank (BYB) Откройте для себя ключевую информацию о BiorBank (BYB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BiorBank (BYB) BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. Официальный сайт: https://biorbank.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view Купить BYB сейчас!

Токеномика и анализ цен BiorBank (BYB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BiorBank (BYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 323,24K $ 323,24K $ 323,24K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 809,46M $ 809,46M $ 809,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 399,33K $ 399,33K $ 399,33K Исторический максимум: $ 0,00143689 $ 0,00143689 $ 0,00143689 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039934 $ 0,00039934 $ 0,00039934 Узнайте больше о цене BiorBank (BYB)

Токеномика BiorBank (BYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BiorBank (BYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BYB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BYB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BYB, изучите текущую цену BYB!

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