Токеномика BIOPOP (BOPB) Откройте для себя ключевую информацию о BIOPOP (BOPB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIOPOP (BOPB) The first step for humanity - Biopop BOPB is BIOPOP's blockchain token for platform fees, device purchases, and content. Users benefit from BOPB payments and earn rewards by participating in healthcare projects. Официальный сайт: https://www.biopopbc.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/19kkAX18irzqJvnQhw3O8Y6JoVQxkiL2G/view?usp=drive_link Купить BOPB сейчас!

Токеномика и анализ цен BIOPOP (BOPB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIOPOP (BOPB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,07B $ 1,07B $ 1,07B Исторический максимум: $ 3,95 $ 3,95 $ 3,95 Исторический минимум: $ 0,200225 $ 0,200225 $ 0,200225 Текущая цена: $ 0,217348 $ 0,217348 $ 0,217348 Узнайте больше о цене BIOPOP (BOPB)

Токеномика BIOPOP (BOPB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIOPOP (BOPB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOPB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOPB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOPB, изучите текущую цену BOPB!

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