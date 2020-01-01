Токеномика Binance Printer (PRINTR)

Токеномика Binance Printer (PRINTR)

Откройте для себя ключевую информацию о Binance Printer (PRINTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Binance Printer (PRINTR)

Binance Printer | $PRINTR

A True Hold2Earn Tokenomics Project Where You Buy & Hold $PRINTR & Earn Automatic $USDT Rewards!

Rewards Are 100% Automatic & Hassle Free! Just Buy & Hold!

Total Tax: 4%

#Binance   Printer is a true #Hold2Earn protocol that gives you automatic, hassle free, $USDT rewards!

No need to connect to a dApp or 3rd party site!

All 4% of the tax is distributed to the holders automatically in the form of $USDT rewards every 60 minutes!

Официальный сайт:
https://bnbprintr.vip/

Токеномика и анализ цен Binance Printer (PRINTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Binance Printer (PRINTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,42K
$ 28,42K$ 28,42K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,42K
$ 28,42K$ 28,42K
Исторический максимум:
$ 0,00637739
$ 0,00637739$ 0,00637739
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Binance Printer (PRINTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Binance Printer (PRINTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRINTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRINTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRINTR, изучите текущую цену PRINTR!

Прогноз цены PRINTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.